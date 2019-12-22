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İş yerinde başlayıp ertesi gün devam eden tartışma kanlı bitti

Konya'da çalıştıkları fabrikada iş arkadaşıyla tartışan bir kişi, ertesi gün buluştuğu arkadaşını boş bir arazide tüfekle dizinden vurarak yaraladı.

22.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:35 İş yerinde başlayıp ertesi gün devam eden tartışma kanlı bitti
'da çalıştıkları fabrikada iş arkadaşıyla tartışan bir kişi, ertesi gün buluştuğu arkadaşını boş bir arazide tüfekle dizinden vurarak yaraladı.

Olay, 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik fabrikasında çalışan U.E. ile E.C. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.Ç. ve U.E. aralarındaki konuyu konuşmak için ertesi gün buluşma kararı aldı. Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi üzerindeki buluşma yerine araçlarıyla gelen U.E. ve E.Ç. araçlarından inip tekrar tartışmaya başladı. Bu sırada şahıslardan E.Ç., arkadaşı U.E.'nin üzerine yürümesi üzerine panikleyerek yanında getirdiği tüfeğini çıkararak havaya ateş etti. Daha sonra E.C., üzerine yürümeye devam eden U.E.'yi dizine ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç. ise Bosna-Hersek Polis Merkezine giderek teslim oldu. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı U.E. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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