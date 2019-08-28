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İş yerinde çalıntı araç motorları bulunan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da iş yerine polisin düzenlediği baskında İstanbul'dan çalınan 3 ayrı araca ait motor ele geçen şahıs gözaltına alındı.

28.08.2019 13:31 İş yerinde çalıntı araç motorları bulunan şahıs gözaltına alındı
Samsun'da iş yerine polisin düzenlediği baskında İstanbul'dan çalınan 3 ayrı araca ait motor ele geçen şahıs gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, bir evin altındaki depoda hacizli araçların parçalandığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 17 araca ait motor ele geçirildi. Söz konusu motorlarda yapılan kriminal incelemede çalıntı 3 adet araç motoru ele geçirildi. Yapılan aramada söz konusu 3 motorun İstanbul'dan çalınan araçlara ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili deponun sahibi olan ve Gülsan Sanayi Sitesi'nde araç parçaları üzerine iş yeri bulunan Y.K., Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kazımkarabekir, İstanbul, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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