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İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

05.09.2019 15:25 İş yerinde çıkan yangın korkuttu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi 9030 Nolu Sokakta Tayfun Öşek'e ait iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Menderes, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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