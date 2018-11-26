- İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
KIRIKKALE - Kırıkkale
'de bir iş yerinin ofisinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, Kırıkkale'nin Balışeyh
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir iş yerinin ofis bölümünde yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Polis
, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Balışeyh,Kırıkkale
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:50