Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:37
İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembe Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:13: 'Alkolleri sen al' kavgası kanlı bitti - Haberler 10:12: Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler 10:11: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı - Haberler 10:10: Koronavirüs: Avrupa başkentleri ne durumda? - Haberler 10:08: 3 boyutlu yazıcılarla maske üretimi başladı - Haberler 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:06: Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler 09:00: Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı - Haberler 08:58: DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi - Haberler 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı