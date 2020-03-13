Menü
Haberler ›› Güncel ››İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:56
İzmir 'in Konak ilçesinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Alsancak semtindeki iş yerinin mutfak bölümündeki baca, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bacadan çıkan alevler, yapının çatı katında bulunan tenteleri tutuşturdu.
Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan bölgedeki diğer esnaf da yangın nedeniyle panik yaşadı. İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Güncel
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi