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İş yerinde cinayet davası

Bakırköy'deki iş yerinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlının "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

12.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:18İş yerinde cinayet davası
'deki iş yerinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlının "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.
Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan A. ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Serkan A, Bakırköy Meydanı'nda peçete sattığını, olay günü tanımadığı bir kişinin yanına geldiğini, kendisine koltuk taşımada yardım etmesi karşılığında 50 lira vereceğini ve karnını doyuracağını söylediğini anlattı.
Teklifi kabul ettiğini ve Mıhyettin A. ile bir dükkanın alt katına gittiklerini anlatan Serkan A. burada şahıs tarafından başına sopayla vurularak bayıltıldığını ve cinsel tacize uğradığını savunarak olayın ardından orada bulduğu bıçağı maktule sapladığını söyledi.
Maktul Mıhyettin A. yere düşünce oradan çıkıp bıçağı tren yoluna attığını aktaran Serkan A. eve gittiğinde polislerin geldiğini kaydetti.
Sanık Serkan A.'nın avukatı, müvekkilinin yüzde elli zihinsel engelli raporu olduğu, müvekkilinin cezaevinde 2 defa çamaşır suyu içerek intihar etmeye çalıştığını bu nedenlerle ev hapsi şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Duruşmada tanık olarak dinlenen M.C.Ç, Bakırköy Meydanı'nda gitar çaldığını, olay günü tanımadığı sanığın yanına geldiğini, kafasından kan geldiğini, kendisinden telefonunu istediğini dile getirerek, "Kendisine ne olduğunu sordum. 55-60 yaşlarında birinin kendisine tecavüz ettiğini söyledi." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, taraflara delillerini ve beyanlarını sunmak için süre vererek, tutuklu sanık Serkan A'nın Adli Tıp Kurumundan cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bakırköy'de 29 Nisan 2019'da sanık Mıhyettin A'nın iş yerinde üstü çıplak, alt kısmında sadece eşofmanla ölü bulunduğu, yapılan araştırmada, trafik ışıklarında mendil satan, akli dengesinin bozuk olduğu bilinen sanık Serkan A'nın olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
İddianamede, sanık Serkan A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Bakırköy, Güncel

Kaynak: AA

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