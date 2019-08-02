İş yerinde doldurulmuş hayvanları sergiliyor

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, avcı Kenan Özdemir, doğada yaralandıktan sonra telef olan hayvanları özel yöntemle içlerini doldurup, iş yerinde sergiliyor.

Bulancak'ın İhsaniye Mahallesi'nde oturan avcı Kenan Özdemir, yasal olarak avladığı ve doğada yaralandıktan sonra telef olan hayvanları içlerini özel yöntemle doldurarak, dükkanında sergiliyor. Özdemir'in iş yerinde boz ayı, yaban keçisi, karaca, küçük timsah, keklik, sansar ve tilki gibi 30 tür hayvan bulunuyor. Bulancak Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin eski başkanı da olan Kenan Özdemir, "Amacım gençlerimize, çocuklarımıza hayvanları tanıtıp, bilgi vermek. Çocuklarımız bilgili olsun, diye uğraşıyorum; tek amacım bu. 30 çeşit hayvanımız var. Son dönemde dikkati çeken hayvanlar, karaca yavruları ve ayı oluyor. Ayıyı yakından görmek, dokunmak bambaşka bir duygu" diye konuştu.

Doğadaki yaban hayvanları konusunda hassas davranılması gerektiğini de belirten Özdemir, "Bir hayvanın yavrusunu gördüğünde vatandaşlarımız, onu alıp da evlerine götürmesinler. O yavrunun annesi de mutlaka orada bir yerlerdedir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. İş yerime gelenlere de bunu her defasında söylüyorum" dedi.



- Giresun