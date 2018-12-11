İş Yerinde Hırsızlık: 1 Tutuklama

Iğdır Merkez Söğütlü
Mahallesinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde bulunan bir iş yerinin kasasından 35 bin 500 Euro çalındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, hırsızlık olayını S.K. isimli şüpheli şahsın yaptığı belirlenerek yakalandı. Gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Çalınan 35 bin 500 Euro ise bulunarak sahibine teslim edildi. - IĞDIR
Söğütlü,Iğdır Merkez
11 Aralık 2018 Salı 12:14