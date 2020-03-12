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İş yerinde iki keçi besliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu işletmecisi, iş yerinde iki keçi besliyor.

12.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:24
İş yerinde iki keçi besliyor
Ordu 'nun Fatsa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu işletmecisi, iş yerinde iki keçi besliyor.

İşletmeci Muhammet Esmer istasyonlarında yetiştirdiği keçilere gözü gibi bakıyor. Aliş ile Memiş isimli keçilerle müşteriler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Keçileri küçükken sahiplendiğini söyleyen Muhammet Esmer, "İnsanlar genelde köpek veya kedi beslerler fakat ben keçileri daha çok sevdiğim için farklı iki türdeki keçiyi besliyorum. Gün boyu istasyonda dolaşıyorlar. Bakımları da çok zor değil. Müşterimizin çok hoşuna gidiyor. Fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyorlar. Keçi beslemesi diğer evcil hayvanlara göre daha zor olsa da buna alıştım. Ömürleri yettikçe beslemeyi düşünüyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : akaryakıt istasyonu, Fatsa, Ordu, Güncel

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