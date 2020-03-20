İş yerinde işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklama

İş yerinde işlenen cinayetle ilgili 2 tutuklamaİZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Küçük'ün halı yıkama dükkanına, otomobille gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Mermilerin vücuduna isabet ettiği Küçük, kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, özel hastaneye götürüldü. Küçük, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Küçük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis 4 şüpheliyi yakaladıOlayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen K.Y., silahı ile birlikte yakalanırken, diğer şüpheliler Y.Y., E.T. ve M.G. isimli şahıslar da polisin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan sorguda, olayı gerçekleştiren K.Y., cinayeti aralarındaki husumet sebebiyle işlediğini itiraf etti. Şüphelilerden K.Y. ve Y.Y., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.T. isimli şahıs adlı kontrol şartıyla, M.G. ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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