İş yerinde kaçak ürünler satan zanlı gözaltına alındı
Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda iş yerinde kaçak içki, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
01.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:48
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 457 şişe içki, 3 bin 100 paket sigara ile 17 bin 901 paket cinsel içerikli ürün buldu.
İş yeri sahibi Suriye uyruklu M.E.H. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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