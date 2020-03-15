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İş yerinde korkutan yangın

Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkarak paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

15.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:55
İş yerinde korkutan yangın
Adıyaman 'da, bir iş yerinde çıkarak paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkanb yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerin eğelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın büyümeden söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

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