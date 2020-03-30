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İş yerinde mahsur kalan kediyi gençler besledi

Adıyaman'da, korona virüsü nedeniyle kapatılan bir iş yerinde mahsur kalan kediyi fark eden Adıyamanlı bir grup genç kapı aralığından süt dökerek kediyi besledi.

30.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:30
İş yerinde mahsur kalan kediyi gençler besledi
Adıyaman 'da, korona virüsü nedeniyle kapatılan bir iş yerinde mahsur kalan kediyi fark eden Adıyamanlı bir grup genç kapı aralığından süt dökerek kediyi besledi.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde bulunan bir işletme korona virüsü dolayısıyla işletmenin faaliyetini durdurdu. Bu esnada iş yerine giren bir sokak kedisi kapanan iş yerinde mahsur kaldı. Bir süre sonra işletmenin cam kapısının önüne gelerek dışarıya çıkmaya çalışan kediyi fark eden Adıyamanlı gençler, aldıkları sütü kapı aralığından içeriye dökerek kediyi besledi. Kedinin karnını doyuran gençler daha sonra işletme sahiplerini arayarak durumu anlattı. İş yerine gelen işletme sahibinin kapıyı açmasıyla kedi dışarıya çıkarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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