MUTLU İNSAN SAYISI %53'E GERİLEDİ

Mutsuzluk sadece iş yerleriyle sınırlı değil."Küresel Memnuniyet Araştırması 2019'a göre, Türkiye "Mutluluk Endeksi" listesinde 143 ülke arasından 50 puanla sondan dördüncü sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılında yayınladığı raporda ise mutlu insanların oranı bir önceki yıla göre %6 düşerek %53'e geriledi. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 60 milyar TL'yi geçmiş durumda.

MUTLU BİREYLER DAHA YÜKSEK GELİRE SAHİP

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Baş konuyla ilgili olarak "Araştırma sonuçları mutlu bireylerin mutlu olmayanlara göre daha sağlıklı, daha başarılı, daha yaratıcı ve üretken, iş yaşamında gelir düzeyleri daha yüksek bireyler olduğunu gösteriyor." bilgisini verdi. İnsanın hayatta anlam ve mutluluk aradığının altını çizen Baş, dijitalleşen iş dünyasında şirketlerin doğaya uyumlu ürünlere, toplumla dirsek teması kurmaya yönelmesinin ardında anlam arayışının yükselişi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Türker Baş, iş dünyasından profesyoneller ile akademisyenlerin, kişisel hikâyelerini, uygulama ve araştırma sonuçlarını paylaştıkları güçlü bir platform yaratmak için "Joy.ology Talks" projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

MUTLULUK SIRALAMASINDA 45 ÜLKE ARASINDAN 41. SIRADAYIZ

Great Place to Work tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye iş yerinde mutluluk sıralamasında 45 ülke arasında 41'inci. OECD tarafından yayımlanan İstihdam Görünümü Raporu'na göre, Türkiye'de çalışanlar yılda 1.832 saatini iş yerinde geçiriyor.