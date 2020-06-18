İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu

Samsun'da iş yerinde mahkemelik olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu
18.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:24
Samsun'da iş yerinde mahkemelik olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su ve tüpgaz bayi iş yeri sahibi Ç.C. (40) iş yerine gelen Ş.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Her iki bacağından da yaralanan Ç.C. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Ç.C.'nin daha önce iş yerinin camlarının kırıldığı, silahlı saldırı düzenleyen şahısla mahkemelik olduğu ve saldırganın konuşmak bahanesi ile dükkana geldiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haberler››3. Sayfa››İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:51: Tır şoförü seyir halindeyken uyudu, ortalığı birbirine kattı - Haberler 00:47: John Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili hangi iddialar yer alıyor? - Haberler 00:45: İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutuklandı - Haberler 00:36: Son dakika haberi | Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı. - Haberler 00:32: Konya'da sünger ve kauçuk fabrikasında yangın - Haberler 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı 23:06: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz - Haberler 22:43: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti - Haberler 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi