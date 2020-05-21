İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

21.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:19
Antalya'nın Kepez ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Otomobil ve emlak alım satım işiyle uğraşan Emrullah Oğrak, Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki iş yerinde C.C. ile tartıştı. Büyüyen olay sırasında C.C, Oğrak'a av tüfeğiyle ateş etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Emrullah Oğrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oğrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Araçla olay yerinden kaçan şüpheli C.C. polis ekiplerince yakalandı. İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Kepez, Güncel, Haber

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