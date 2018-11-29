- İş yerindeki hırsızlık kamerada

29 Kasım 2018 Perşembe 13:28



29 Kasım 2018 Perşembe 13:28

- İş yerindeki hırsızlık kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iş yerinde yapılan bilgisayar hırsızlığı kameralara yansıdı. Kayıtları inceleyen polisler, hırsızları kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi ile Fatih Sultan Mahallesinde iş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların eşkalini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon başlatan ekipler, M.E., A.C. ve A.E. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların kaldığı yerde yapılan aramada ise iş yerlerinden çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi. M.E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.