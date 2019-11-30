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İş yerindeki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da iş yerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

30.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:49
'da iş yerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpitin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin yaralandığı patlama anı yer alıyor.
Öte yandan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin da sebze ve meyve halinde incelemelerde bulunarak, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
Beyoğlu, patlamaya ilişkin bilgi alarak oluşan zararın karşılanması ve gerekli tedbirlerin alınması için belediyenin birimlerine talimat verdi.
Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Beyoğlu, "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de hayırlı şifalar diliyorum. Patlamaya ilişkin soruşturma ve araştırma ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirerek vatandaşlarımızın zararının giderilmesi için gereken ne varsa yapacağız ve tüm tedbirleri alacağız." dedi.
Olay
Sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patlamış, verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, Abdullah Önder ölü bulunmuş, patlamada 3 kişi hafif yaralanmıştı.
İş yerindeki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA


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