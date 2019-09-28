Haberler » Güncel » Haber

İş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28.09.2019 11:10
İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 Eylül'de Yeşilova Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firması sahibi Selami Eroğlu ile iş yerine gelen A.D. ve beraberindeki 3 kişi arasında tartışma başladı.
Sözlü tartışmanın ardından A.D, belinden çıkardığı tabanca ile Eroğlu'na ateş etti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde silahını defalarca ateşlediği görülen zanlı, yanındaki 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldığı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D'nin ise arandığı öğrenildi.
İş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı
14:37 Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)
14:37 Hakkari-servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
14:35 Alanya Kalesi'ndeki tarihi skandal
14:35 Bisiklet sevenler Didim'deki festivalle bir araya geldi
14:34 Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Kula'yı gezdi
14:34 Başakpınar'da Büyük Gün