İş yerindekileri tüfekle tehdit eden kişiyi polis etkisiz hale getirdi

Altındağ'daki bir GSM operatörü bayisindeki kişileri pompalı tüfekle tehdit eden kişi, iş yerinde bulunan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

29.05.2020 07:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 07:09
Altındağ'daki bir GSM operatörü bayisindeki kişileri pompalı tüfekle tehdit eden kişi, iş yerinde bulunan polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir GSM operatörü bayisinde iş yeri sahibi O.B. ile dükkana gelen ve hattındaki haciz nedeniyle T.T. arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.
Dükkandan ayrılan ve bir süre sonra aracıyla tekrar iş yerine gelen T.T, yanında getirdiği pompalı tüfekle içeri girdi.
T.T, iş yerindekileri, "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit etti.
Olay sırasında iş yerinde bulunan ve o gün mesaisi olmadığı öğrenilen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğinde görevli polis E.A, T.T'ye müdahale ederek elindeki tüfeği aldı.
Meslektaşlarına durumu bildiren polis memuru, olay yerine gelen ekiplere, alkollü olduğu da belirlenen zanlıyı teslim etti.
Emniyetteki işlemleri devam eden zanlı T.T'ye, ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 866 lira idari para cezası uygulandı. İş yerindekileri tüfekle tehdit eden kişiyi polis etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Altındağ, Polis, Güncel, Haber

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