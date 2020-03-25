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İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

25.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:20
İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı
Hatay 'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sularında Meydan Mahallesi'nde mahalle bekçilerinin şüphelenerek kimliğini istediği eli yüzü sarılı bir kişi kaçtı. Bunun üzerine bekçiler durumu polise bildirdi. Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarif edilen şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahsın GBT sorgusunda 12 Mart'ta bir iş yerinden 13 bin lira çalan V.H. olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıyan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : Meydan Mahallesi, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

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