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İş yerinden 40 bin lira çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:15İş yerinden 40 bin lira çalan şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde uygulama görevi yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K.'ye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemelerde parmak izinden yola çıkan ekipler, 8 Ekim'de Demirtaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde şüpheli Uğur K.'nin 40 bin TL çalınma olayına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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