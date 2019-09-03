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İş yerinden 460 gram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 460 gram esrar ele geçirildi.

03.09.2019 15:40 İş yerinden 460 gram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama
Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 460 gram esrar ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler, 460 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 570 lira para ele geçirdi, H.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Karataş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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