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İş yerinden bilgisayar ve para çalan maskeli hırsız tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 300 TL çalan yüzü maskeli hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:16İş yerinden bilgisayar ve para çalan maskeli hırsız tutuklandı
'nın ilçesinde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 300 TL çalan yüzü maskeli hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine giren yüzü maskeli bir şahıs, içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve 300 TL nakit parayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu 18 yaşındaki Nabel Falah H.H. olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklandığı evi de tespit eden ekipler, yaptıkları operasyon ile Nabel Falah H.H.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, çalınan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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