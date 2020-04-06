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İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Fatih'te bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ürdün uyruklu şüpheli tutuklandı.

06.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:50
Fatih 'te bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ürdün uyruklu şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Onur Ö'nün (22) cep telefonunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, 26 Mart'ta Ürdün uyruklu şüpheli Ashraf Suliman Mahmoud S'yi (42) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin iş yerinde bir masanın üzerinde duran cep telefonunu çalma anları görülüyor. İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Fatih, Ürdün, Güncel

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İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
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