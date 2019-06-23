23.06.2019 15:20
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İş yerinden çıktı, bir daha haber alınamadı

İş yerinden çıktı, bir daha haber alınamadı

AFYONKARAHİSAR'da en son çalıştığı iş yerinden çıkarken görülen Mehmet Ceylan'dan (19), 3 gündür haber alınamıyor.

AFYONKARAHİSAR'da en son çalıştığı iş yerinden çıkarken görülen Mehmet Ceylan'dan (19), 3 gündür haber alınamıyor.
Merkez Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Mehmet Ceylan, Cuma mesai bitiminin ardından saat 23.30 sıralarında iş yerinden çıktı. Ceylan'ın eve dönmeyince, yakınları, gidebileceği yerlere baktı, ancak sonuç alamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylan'ı bulmak için çalışma başlattı. Yakınları da Ceylan'ın bulunması için sosyal medya üzerinden yardım istedi.


- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA
Çetinkaya , Merkez , Afyon , Güncel

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