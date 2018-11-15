İş Yerinden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde bir restorandan para çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki bir restoranda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekipler zanlının hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan İhsan K. olduğunu belirledi.
Yakalanan İhsan K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının iş yerinin kasasındaki paraları alarak kaçtığı görülüyor.
Fethiye
15 Kasım 2018 Perşembe 13:43