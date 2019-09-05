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İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

05.09.2019 18:02
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde meydana gelen cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.
İncelemede cep telefonunu çaldığı iddia edilen kişinin K.C. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan K.C, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren K.C, içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra masanın üzerinde duran cep telefonunu cebine koyarak uzaklaşıyor.
İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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