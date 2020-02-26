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İş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bağcılar'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:10İş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat'ta Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir iş yerinden televizyon ve 500 lira çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İş yerindeki güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, yaşı küçük şüpheli B.Ö'yü 14 Şubat'ta Demirkapı Mahallesi'nde yakaladı.
Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin iş yerindeki kasadan paraları alma anı ile duvardaki televizyonu alıp dışarıda bekleyen bir kişiye verme anları görülüyor.
Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Bağcılar, Kirazlı, Güncel

Kaynak: AA

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