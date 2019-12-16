Haberler » 3. Sayfa » İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı - Haberler

İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 laptop ve 1 kayıt cihazı çalındı.

16.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:50İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı
'un ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 laptop ve 1 kayıt cihazı çalındı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi R.K. sabah iş yerine geldiğinde kendisine ve babasına ait laptopun ve kamera kayıt cihazının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptığı inceleme sonucunda 2 laptop ve 1 kamera kayıt cihazını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:05 Mesut Özil - Uygur paylaşımı sonrası Arsenal'in yıldızına Çin'de tepki: 'Gözümüzde pis bir karınca... - Haberler
13:04 Bolu'da ihtiyaç sahipleri için meyve ve sebze tezgahı kuruldu - Haberler
13:02 Google'dan yeni Android telefonlar için Türkiye ile iş birliğini sonlandırma uyarısı - Haberler
12:55 Kocaeli'de 1 haftada 24 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
12:51 Uganda'da sel ve heyelanda 2 haftada 30 kişi öldü - Haberler
12:44 Abdullah Gül'ün eniştesi, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacak - Haberler
12:05 Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu - Haberler
11:40 Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi - Haberler
11:38 Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı - Haberler
11:03 Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor - Haberler
16.12.2019 13:14:37