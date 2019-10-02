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İş yerinden televizyon ve laptop çalan şahıslar kamerada

İş yerinden televizyon ve laptop çalan şahıslar kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

02.10.2019 12:09
İş yerinden televizyon ve laptop çalan şahıslar kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Şehitkamil ilçesindeki bir restoranda geçen Cumartesi sabah erken saatlerde meydana geldi. Restorandan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, iş yerinden 2 LCD televizyon ve bir dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada M.E.K. ve Y.P. çaldıkları eşyalarla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelileri, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, iş yerindeki hırsızlık anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İş yerinden televizyon ve laptop çalan şahıslar kamerada

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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