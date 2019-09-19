Haberler » 3. Sayfa » Haber

İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı

Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi bir iş yerlerini basıp, camlara sopalarla vurarak kırmaya çalıştı, içerideki ürünleri tahrip etti.

19.09.2019 20:47İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı
Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi bir iş yerlerini basıp, camlara sopalarla vurarak kırmaya çalıştı, içerideki ürünleri tahrip etti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlemeyen 2 kişi bir kadına ait iş yerine gelerek ellerindeki sopayla camlara vurmaya başladı. Camı kıramayan şahıslar içeri girerek, içeride bulunan malzemelere zarar verdikten sonra kaçtı. İş yerinde yaşanan dehşet sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Hükümet, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:14 Metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığına 10 gözaltı
22:12 Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralı
22:12 Şuhut'ta trafik kazası: 5 yaralı
22:03 Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış
22:01 Komşusunun otomobilinden hırsızlık yapan şahsı parmak izi ele ver
21:58 Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi
21:58 Kınık'taki pompalı müzikhol saldırısında 4 tutuklama