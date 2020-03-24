Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İş yerine gelen araçları bedava dezenfekte ediyor - Haberler

İş yerine gelen araçları bedava dezenfekte ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bir oto yıkamacı, iş yerine gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor.

24.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:15
İş yerine gelen araçları bedava dezenfekte ediyor
Samsun 'un Bafra ilçesinde bir oto yıkamacı, iş yerine gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor.

İlçede trafik ışıklarını kendi imkanlarıyla hiçbir menfaat beklentisiz olarak temizleyen ve bir süre öncede Afrin 'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için iki günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan 27 yıllık esnaf Erkan Keskin , Türkiye'nin tek sorunu haline gelmiş olan korona virüsüyle mücadele etmek için iş yerine gelen bütün araçları ücretsiz dezenfekte ediyor.

Keskin, "Dünyayı etkisi altına alan korona diye bir virüs var. Biz de birlik ve beraberlik içinde bu işi aşacağız. En önemli iş temizlik. Oto yıkama işi ile uğraştığım için araçların yıkama işini yapıyorum. Araçları yıkadıktan sonra dezenfekte işlemini ücretsiz yapıyorum. Böyle bir günde birlik ve beraberlik içinde tekrar eski günlere kavuşacağız. Evde kal dediğimiz takdirde, herkes evde kalırsa bu korona virüsünü en kısa zamanda atlatacağız diye düşünüyorum. İnsanlara en büyük çağrım mümkün olduğunca evden çıkmasınlar. Ben de mecburum geldim, ödemelerimiz var hem de vatandaş için buradayım. Araçlarını yıkatmak isteyenlerin araçlarını yıkıyorum ama dezenfekte işlemini ücretsiz kim olursa olsun ayrım yapmadan yapıyorum. Durum çok ciddi, basit bir şey değil diğer yıkamacı arkadaşlarımda duyarlı olur. Birlik ve beraberlik içinde bu işi de başaracağız. Ben arkadaş çevresinde sevilen bir insanım. Ne olursa olsun yanımdaki komşum açken be tok duramıyorum. Paylaşmayı çok seven bir insanım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Keskin, Samsun, Afrin, Bafra, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı Haberler
İstanbul'dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza Haberler
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Düzce'den kısa kısa - Haber Muhtar mahallesindeki yaşlılar için gece-gündüz çalışıyor - Haber Gölbaşı Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı - Haber Araban'da koronavirüs tedbirleri - Haber İstanbul'da taksi dolmuş ve minibüsler dezenfekte edildi - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor - Haber
Loading