Haberler » 3. Sayfa » İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine giren hırsız, çaldığı bozuk paralarla yakalandı.

07.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:22 İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine giren hırsız, çaldığı bozuk paralarla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın iş yerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir kafeye giren B.K. isimli şahıs içeride bulunan yazar kasadaki bozuk paraları çaldı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs çaldığı paralarla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki alınan ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, şahsın iş yerine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yerinin kapısını açmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra iş yerine giren şahıs içeride bir süre dolandıktan sonra kasanın bulunduğu tezgahın arka kısmına gidiyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:20   İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1'i ağır 6 yaralı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:22   Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü
00:14   Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
23:53   Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:55   Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!
22:34   Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
21:06   Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu
13:35   Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:02:29