İş Yerine Giren Hırsızlar Bilgisayar ve Para Çaldı

Kırklareli
'nde bir iş yerine giren hırsızlar, diz üstü bilgisayar ve 6 bin 500 TL para çaldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Büyükkarıştıran
Beldesinde bir iş yerinde hırsızlık ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından araştırma yapıldı. Araştırmalarda, E.K. isimli şahsa ait iş yerinde 1 adet dizüstü bilgisayar ve yaklaşık 6 bin 500 TL paranın çalındığı tespit edildi. Hırsızlık olayıyla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kırklareli
29 Kasım 2018 Perşembe 10:07