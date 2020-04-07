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İş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

07.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:02
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kışla Mahallesi'ndeki iş yerine gece giren 2 kişi, bilgisayar ile parfüm ve saat alıp kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerde, iş yerine giren 2 zanlıdan birinin güvenlik kamerasını kapatışı, diğerinin ise raflardan eşya alışı yer alıyor. İş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, Mardin, Polis, Güncel

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İş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
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