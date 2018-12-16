İş yerine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
MALATYA - Malatya
'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay Yeşilyurt
ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,İnönü Mahallesi Abdulkadir Eriş
Caddesi üzerinde bulunan A.Y.'ye ait iş yeri önüne gelen M.C. yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine kuruşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi olduğu belirtilen A.Y. bacaklarına ve sırtına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Polis
ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 3'ü dolu 5 tüfek kartuşu bulunurken A.Y.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İnönü mahallesi,Yeşilyurt,Malatya
16 Aralık 2018 Pazar 20:24