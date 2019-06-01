İş yerine örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar kamerada

İş yerine örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar kameradaTekstil ve nakliyat firmalarını hedef alan hırsızlar yakalandıİş yerlerine 'örümcek adam' gibi tırmanarak giren şüpheliler yakayı ele verdi
İSTANBUL - İstanbul
'da tekstil ve nakliye firmalarını hedef alarak hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Örümcek adam gibi iş yerine tırmanarak giren hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zeytinburnu
, Güngören
ve Sultangazi
İlçelerinde işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini gören Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kullanmış oldukları araç ve kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adresler ekipler tarafından basılarak şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler Ersin Ö., Hamdullah B. ve Abdulcelil A. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.- Hırsızlık anları güvenlik kamerasındaGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin işyerlerine gelerek içeri girdikleri anlar görülüyor. Şüphelilerden birinin park halindeki kamyonetin üzerine çıkarak 'örümcek adam' gibi işyerine tırmanması görenleri hayrete düşürdü. Gayrettepe
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Abdulcelil A. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüpheliler Ersin Ö. ve Hamdullah B. ise ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tutuklanacak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
İstanbul
, 3. Sayfa