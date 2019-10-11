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İş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunup kaçan şüpheliler, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

11.10.2019 15:35İş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunup kaçan şüpheliler, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine geçtiğimiz cumartesi günü gündüz vakti pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından failler bölgeden kaçarak izini kaybettirirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda şahısların R.S. ve T.Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan R.S. tutuklanırken, T.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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