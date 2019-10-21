Haberler » Güncel » İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan iş yerine kalabalık grubun taş ve sopalarla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

21.10.2019 19:52
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan iş yerine kalabalık grubun taş ve sopalarla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde ev yemekleri yapan işletmeye henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yeri sahipleri Sedat ve Cevriye A. hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Kamera kayıtlarında saldırı anı yer alıyor.
İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

Gaziemir, Eylül, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56 Kestane ağacından düşen kişi öldü
20:54 Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı
20:54 Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret
20:54 Trump'tan Suriye açıklaması
20:54 Finlandiya büyükelçisi ari makinin güven mektubunu takdim töreni-ek
20:52 Burkina Faso'da silahlı saldırılar
20:48 New York Tirana Üniversitesinde yeni akademik yıl heyecanı
21.10.2019 20:57:44