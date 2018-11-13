İş Yerine Uçarak Giden Adam Sosyal Medyayı Salladı!

Sırta takılan roketler ile uçan pilotların görüntülerine son yıllarda daha sık rastlanmaya başladı. Son görüntüler ise Singapur'dan geldi.

"İŞ YERİNE UÇARAK GİTTİ"

Singapur'da bir kişi, jetpack (sırt roketi) ile gerçekleştirdiği uçuşla sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoda, bir kişinin sırtına taktığı roketle havalanarak uçtuğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, Singapurlu adamın uçarak iş yerine gittiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

JETPACK REKORU İNGİLTERE'DE

İngiltere'de iki jetpack (sırt roketi) pilotu ülkenin güneyinde yer alan Bournemouth Plajı'nda gerçekleştirdikleri uçuşla yeni bir rekora imza atmıştı. Uçuş Eğitimi Direktörü Doktor Angelo Grubisic, saatteki hızı 74 kilometreyi bulan bir uçuş gerçekleştirdi. Grubisic, böylece hız rekoruna imza attı. Richard Browning isimli bir diğer pilot ise 1.4 kilometre ile en uzun mesafeyi uçtu.