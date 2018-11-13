13 Kasım 2018, 20:22
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İş Yerine Uçarak Giden Adam Sosyal Medyayı Salladı!

Singapur'da, sırtına taktığı roketle uçarak iş yerine giden adam, sosyal medyada gündem oldu.

Sırta takılan roketler ile uçan pilotların görüntülerine son yıllarda daha sık rastlanmaya başladı. Son görüntüler ise Singapur'dan geldi.

"İŞ YERİNE UÇARAK GİTTİ"

Singapur'da bir kişi, jetpack (sırt roketi) ile gerçekleştirdiği uçuşla sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoda, bir kişinin sırtına taktığı roketle havalanarak uçtuğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, Singapurlu adamın uçarak iş yerine gittiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

JETPACK REKORU İNGİLTERE'DE

İngiltere'de iki jetpack (sırt roketi) pilotu ülkenin güneyinde yer alan Bournemouth Plajı'nda gerçekleştirdikleri uçuşla yeni bir rekora imza atmıştı. Uçuş Eğitimi Direktörü Doktor Angelo Grubisic, saatteki hızı 74 kilometreyi bulan bir uçuş gerçekleştirdi. Grubisic, böylece hız rekoruna imza attı. Richard Browning isimli bir diğer pilot ise 1.4 kilometre ile en uzun mesafeyi uçtu.

İngiltere,Singapur
13 Kasım 2018 Salı 20:22



YORUMLAR (16)
OO7 JAMES: din iman peygamber kitap peşinden giden toplumların insanların sonu sefalet cehalet cinayet sonuda terördür bugün de olduğu gibi
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NJUL: filimden alintidir inanmayin
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LAZ İMAM: 1890 da şehir newyork ta aydinlatmasi varken dunya da gaz lambası zengin eşyası imiş...Bunun dinle değil çeneyle ilgisi var..hava nin ışık,ısı,ses ve görüntüyü taşıcılık vazifesine değinmeyelim..şeytanı kızdırmayalım
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HAKAN BERFİN: Bizim türkler olsa aşağıya tükürürdü :)
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REALİST: Bizim de kafalar uçuk anasını satayım.
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