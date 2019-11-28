Haberler » 3. Sayfa » İş yerini açar açmaz neye uğradığını şaşırdı...Kendisine vuran motosikletle beraber içeri girdi - Haber

İş yerini açar açmaz neye uğradığını şaşırdı...Kendisine vuran motosikletle beraber içeri girdi

İş yerini açar açmaz neye uğradığını şaşırdı.

28.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:45
İş yerini açar açmaz neye uğradığını şaşırdı...Kendisine vuran motosikletle beraber içeri girdi
-İlginç kaza güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dönerci dükkanını açan işçiye motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ilçenin Sevil Figen Erol Caddesinde meydana geldi. saatlerinde dönercide çalışan Veysel Akbaş iş yeri darabasının kılıflarını açıp, yukarı kaldırdığı anda fren yerine gaza basan biri motosikletle birlikte işçi Veysel Akbaş'a çarpıp, motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Motosikletçi ve kendisine motosiklet çarpan işçi kısa süreliğini soka girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
O anları gazetecilere anlatan Veysal Akbaş," Sabah geldim iş yerini açtığım sırada, arkamdan bir motosiklet bana çarptı, beraber iş yerinde yere düştük. Motosiklet sahibini tanıyordum, şikayetçi olmadım. Çok şükür ne ben ne de o arkadaşta bir yaralanma olmadı"
Şoka girdi
O anda şoka girdiğini söyleyen Veysel Akbaş," Neye uğradığımı anlayamadım, şoka girdim, tabi motosiklet sahibi de şoka girdi. Şoku atlattıktan sonra ona yardım etim, beraber motoru iş yerinden çıkardık, iş yerinde bazı eşyalarımız yere düştü. Çok şükür önemli bir zarar yok" dedi
İş yeri sahibi Haşim Hatipoğlu," sabah gelip görüntüleri izlediğinde çok şaşırdıklarını söyleyerek, böyle bir kazaya şuana kadar rastlamadığını' belirtti
İş yerini açar açmaz neye uğradığını şaşırdı...Kendisine vuran motosikletle beraber içeri girdi

Motosiklet, Sabah, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:25 Doğalgaz borusunu patlattılar, alevler korku dolu anlar yaşattı
19:13 Bolu'da, 250 kilometre takip ettikleri iş adamından 98 bin Euro çaldılar
19:12 TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
19:11 Cephanelik gibi ev
19:08 Bartholomoes'un evine giren hırsızlar: "Onun evi olduğunu bilmiyorduk, ışığı kapalı görünce girdik"
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:10 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
28.11.2019 19:29:58