Haberler » 3. Sayfa » İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı - Haber

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dönerci dükkanını açan işçiye motosiklet çarptı.

28.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:12İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı
'nın ilçesinde dönerci dükkanını açan işçiye motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ilçenin Sevil Figen Erol Caddesinde meydana geldi. saatlerinde dönercide çalışan Veysel Akbaş iş yeri darabasının kılıflarını açıp, yukarı kaldırdığı anda, fren yerine gaza basan biri motosikletle birlikte işçi Veysel Akbaş'a çarpıp, motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Motosikletçi ve kendisine motosiklet çarpan işçi kısa süreliğini soka girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları gazetecilere anlatan Veysal Akbaş," Sabah geldim iş yerini açtığım sırada, arkamdan bir motosiklet bana çarptı, beraber iş yerinde yere düştük. Motosiklet sahibini tanıyordum, şikayetçi olmadım. Çok şükür ne ben nede o arkadaşta bir yaralanma olmadı"

Şoka girdi

O anda şoka girdiğini söyleyen Veysel Akbaş," Neye uğradığımı anlayamadım, şoka girdim, tabi motosiklet sahibi de şoka girdi. Şoku atlattıktan sonra ona yardım ettim, beraber motoru iş yerinden çıkardık, iş yerinde bazı eşyalarımız yere düştü. Çok şükür önemli bir zarar yok" dedi

İş yeri sahibi Haşim Hatipoğlu," sabah gelip görüntüleri izlediğinde çok şaşırdıklarını söyleyerek, böyle bir kazaya şu ana kadar rastlamadığını' belirtti - ŞANLIURFA

Motosiklet, Şanlıurfa, Siverek, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:31 Bursa'da panik dolu anlar...Alevler yükseldi, güçlükle kontrol altına alındı
17:27 El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi
17:19 Ayvalık'ta Mobese direği yerine dikildi
17:18 Beykoz'da dehşet saçan şahıs bu sefer iki kişiyi bıçakladı
17:18 Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
28.11.2019 17:42:36