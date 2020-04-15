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İş yerini ateşe verip yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verip uzun namlulu silahla yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı.

15.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:00
İş yerini ateşe verip yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı
Beylikdüzü 'nde, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verip uzun namlulu silahla yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı.
Dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir buz pistinde meydana gelen olayda, Ü.Y.P. adlı bir kişi, eski işletmeciliğini yaptığı iş yerinin kendi elinden haksız yere alındığını öne sürerek buz pistine gelerek mekanı ateşe vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren P., iş yerindeki yangını söndürmeye gelen itfaiye erlerini elindeki uzun namlulu silahla engellemişti.
Polis tarafından olay yerinde ikna edilerek suç aleti tüfekle birlikte dün gözaltına alınan Ü.Y.P., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. İş yerini ateşe verip daha sonra bahçeye çıkarak havaya ateş eden ve İmamoğlu'na tepki gösteren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Güncel
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