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İş yerini atölyeye çevirdi, ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde perdecilik yapan Bedri Yavuz, iş yerini atölyeye çevirerek temin ettiği ham maddelerden maske yapıp vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.

17.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:49
İş yerini atölyeye çevirdi, ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde perdecilik yapan Bedri Yavuz, iş yerini atölyeye çevirerek temin ettiği ham maddelerden maske yapıp vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Kulp Kaymakamlığı koordinesinde, Kulp Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle başlatılan maske üretim seferberliğine ilçede perdecilik yapan Bedri Yavuz da gönüllü olarak katıldı. İş yerini atölyeye çeviren Yavuz, burada maske üretip vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Yavuz, "Bütün dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede herkes kendi gücü kadar katkı sunmalıdır inancını taşıyorum. Mesleğim gereği dikiş konusunda anladığımdan dolayı maske üretimine başladım. İhtiyaç duyulduğu sürece maske üretimine devam edeceğim" dedi.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek, Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır caddesi üzerinde perdecilik işi ile uğraşan Bedri Yavuz'u ziyaret ederek kendisine Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel
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