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İş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine giren şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:41
'nin ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine giren şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Necmi D. elinde silahla Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde bulunan Kerem Ç'ye ait kuaför salonuna girdi.
Necmi D, yanında getirdiği benzini dükkana dökerken, Kerem Ç. olay yerinden kaçtı.
Şüphelinin kendisini iş yerine kapatması üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim olan şüpheli, emniyete götürüldü.
İş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti

Kandıra, Kocaeli, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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