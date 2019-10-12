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İş yerini basıp öldüresiye dövdüler...O anlar kamerada

İş yerini basıp öldüresiye dövdüler.

12.10.2019 10:37
İş yerini basıp öldüresiye dövdüler...O anlar kamerada
Elindeki silahla önce tehdit etti, sonra iş yeri sahibinin kafasına defalarca vurdu
MALATYA - Malatya'da bir iş yerini basan saldırganlar, iş yeri sahibi ve çalışanlarını öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Halep Caddesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir grup saldırgan, elektronik eşya satan bir mağazaya girdi. Saldırganlar, önce işyeri sahibi ardından da çalışanlara saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kadın çalışanda, saldırganların hedefi oldu. Yüzüne darbe alan kadın çalışan, büyük bir şok yaşarken, iş yerini terk ederek, camın arkasından olanları korkulu gözlerle izledi.
İş yerinde terör estiren saldırganlar, iş yeri sahibi ve çalışanları öldüresiye dövdü. Bu sırada belindeki silahı çıkaran saldırganlardan birisi tehditler savururken, silahın dipçiğiyle iş yeri sahibinin kafasına defalarca vurdu. Saldırganlar olay sonrası iş yerinden hızlıca uzaklaşırken, iş yeri sahibi ise kanlar içerisinde yere yığıldı.
Saldırganlar iş yerindeki malzemelere de zarar verirken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İş yerini basıp öldüresiye dövdüler...O anlar kamerada

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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