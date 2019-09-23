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İş yerinin asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de çalıştığı iş yerinde yük asansörüne sıkışan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23.09.2019 16:46İş yerinin asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Denizli'de çalıştığı iş yerinde yük asansörüne sıkışan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Pastanede çalışan 15 yaşındaki Ulaş Kayacan isimli çocuk iddialara göre, iş yerindeki yük asansörüne koyduğu ürünler ile çıkmak istedi. Bu esnada dengesini kaybeden çocuk bir anda asansör ile duvar boşluğu arasına sıkıştı. İş yeri çalışanları durumu fark ederek asansörü durdurup olayı polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile Kayacan'ı çıkardı. Ardından 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Kayacan'ın boyun ve kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi.

Kayacan'ın sıkıştığı yerden çıkarılması esnasında Bahri Gezen isimli itfaiye personelinin de elinden yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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