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İş yerinin çatısında bulunan ebabil kuşu korumaya alındı

Amasya'da bir iş yerinin çatısında bulunan ebabil kuşu, korumaya alındı.

02.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:30
Amasya'da bir iş yerinin çatısında bulunan ebabil kuşu, korumaya alındı.
Sabah saatlerinde iş yerini açan Ferhat Korkut, tek katlı iş yerinin çatısının kenarında bir kuş bulunduğunu gördü.
Uçamadığını görünce kuşu alıp iş yerine götüren Korkut, yaptığı araştırmada bunun ebabil olduğunu öğrendi.
Korkut, önüne yem ve su koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Korkut, mübarek ramazan günlerinde ebabil kuşunun kendilerini ziyaret etmesine çok sevindiklerini söyledi.
İnternette yaptığı araştırmada yiyeceği yiyecekleri öğrendiğini anlatan Korkut, "Daha önce canlı olarak görmemiştik. Bunu da görmek nasip oldu bu mübarek günde. İlgili yerlere haber verdik. Yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Bir süre iş yerinde misafir edilen ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. İş yerinin çatısında bulunan ebabil kuşu korumaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Amasya, Korkut, Sabah, Güncel, Haber

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